Свыше 300 человек участвуют в молодежном образовательном форуме "Шерегеш" в Кузбассе

Программа форума включает в себя пять образовательных треков

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Свыше 300 молодых программистов, дизайнеров, графических художников, тревел-блогеров, активистов Росмолодежи из разных регионов страны приехали на первый молодежный образовательный форум "Шерегеш" в Кузбассе. Торжественная церемония открытия прошла на территории горнолыжного курорта Шерегеш.

"Открываем первый окружной форум IT-специалистов под названием "Шерегеш". Это проект прежде всего про людей. Мы хотим объединить большую армию IT-специалистов, которые готовы дерзать, искать интересные решения. И чтобы IT-решения стояли на службе нашего человека, чтобы жителям нашей страны и Кузбасса было удобно, комфортно, интересно жить, используя ваши решения", - обратился к участникам форума губернатор Сергей Цивилев.

Директор форума Анастасия Путинцева рассказала журналистам, что всего на мероприятие приехали свыше 300 человек. "Форум проходит в будущей IT-столице России и принимает у себя цифровых специалистов в сфере туризма, средний возраст участников 24 года. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Башкортостана и многих других регионов России", - сказала Путинцева.

Уточняется, что программа форума включает в себя пять образовательных треков "Проектирование в разработке цифровых продуктов", "Современные разработчики", "Информационный дизайн", "Гейм-дизайн и программирование", "Блогинг и медиа". В конце участники разработают метапоисковик "Родная Сибирь" для путешествия по округу наиболее оптимальными и дешевыми маршрутами.

Окружной молодежный образовательный форум "Шерегеш" входит в линейку платформы Росмолодежь.События и продлится по 2 июня. Он проходит под патронажем полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Ключевым направлением форума является вовлечение талантливой молодежи в разработку цифровых продуктов для развития туризма в Сибири.