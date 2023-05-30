В НАО ввели запрет на использование беспилотников

ТАСС, 30 мая. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на всей территории Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале во вторник.
"Провел заседание оперативного штаба, в ходе которого принято решение о запрете на использование любых беспилотных летательных аппаратов на всей территории Ненецкого автономного округа", - написал губернатор.
С целью защиты жизненно важных объектов предприятиям передали противодроновые ружья, сотрудники пройдут необходимую подготовку. Также Бездудный призвал жителей региона сообщать в дежурную часть УМВД России по НАО о фактах появления БПЛА, о запускающих их лицах, а также просто о подозрительных гражданах.
Ранее запрет вводили на территории Нарьян-Мара.