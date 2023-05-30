В НАО ввели запрет на использование беспилотников

По словам главы округа Юрия Бездудного, предприятиям региона передали противодроновые ружья, их сотрудники пройдут необходимую подготовку

ТАСС, 30 мая. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на всей территории Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале во вторник.

"Провел заседание оперативного штаба, в ходе которого принято решение о запрете на использование любых беспилотных летательных аппаратов на всей территории Ненецкого автономного округа", - написал губернатор.

С целью защиты жизненно важных объектов предприятиям передали противодроновые ружья, сотрудники пройдут необходимую подготовку. Также Бездудный призвал жителей региона сообщать в дежурную часть УМВД России по НАО о фактах появления БПЛА, о запускающих их лицах, а также просто о подозрительных гражданах.

Ранее запрет вводили на территории Нарьян-Мара.