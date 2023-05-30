Безопасность мероприятий в Петербурге будут координировать с военными

В городе действует уровень базовой готовности

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петepбурга будет координировать вопросы безопасности в городе, в том числе на предстоящих крупных мероприятиях, с силовиками и военными. Как сообщили во вторник в пресс-службе администрации Петербурга, этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России, которое провел губернатор Александр Беглов.

"В заседании приняли участие председатель законодательного собрания Александр Бельский, руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители силовых ведомств и руководства ЗВО [Западный военный округ]. Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в Санкт-Петербурге, в том числе во время городских мероприятий. Губернатор отметил особую значимость координации работы всех служб и ведомств, включая ЗВО", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Смольном напомнили, что в соответствии с указом президента Санкт-Петербург отнесен к регионам, где установлен уровень базовой готовности.

Петербургу летом предстоит провести несколько крупных мероприятий с большим количеством участников, включая Петербургский международный экономический форум, Военно-морской салон и военно-морской парад, праздник выпускников "Алые паруса". Ожидается рост туристического потока, пик которого также приходится на летние месяцы.