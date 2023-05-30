В Псковской области намерены открыть 10 станций скорой помощи до 2025 года

В 2023 году в регионе планируют возвести пять медицинских объектов

ТАСС, 30 мая. В Псковской области до 2025 года планируют возвести 10 модульных станций скорой помощи, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора региона Михаила Ведерникова с представителями фракций Псковского областного собрания депутатов.

"До 2025 года запланировано строительство 10 новых модульных постов, аналогичный открыт в 2022 году в Новосокольниках, пять из них планируется возвести уже в этом году. Сейчас идут работы по привязке типовых проектов к конкретным земельным участкам. В Порховском районе отремонтируют помещения для отдыха персонала", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, модульные станции скорой помощи появятся в Струго-Красненском, Псковском, Палкинском, Себежском, Локнянском районах области.

Для Псковской области тема повышения доступности медицинских услуг в сельской местности является крайне актуальной: в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране.