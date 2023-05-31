В Красноярском крае открылась туристическая этнодеревня

Туристы смогут пожить в настоящем чуме, посетить мастер-классы по езде на олене, работе с бисером, приготовлении национальных блюд

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Этнографический туристический комплекс открылся для туристов в поселке Суринда в Эвенкии Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.

"Этнографический туристический комплекс в поселке Суринда в Эвенкии открылся для туристов. <…> Здесь размещены чумы, покрытые натуральными оленьими шкурами, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, площадка для проведения эвенкийских обрядов и концертов, а также открыты мастерские по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства, цеха по переработке мяса, ягод и орехов", - говорится в сообщении.

Для туристов подготовлены интересные маршруты. "На предстоящее лето идет формирование туристических групп. Интерес к этнотурам, в ходе которых гостей знакомят с культурой и бытом эвенков, проявляют не только москвичи и жители европейской части России, но и сибиряки - из Новосибирской и Кемеровской областей", - цитирует пресс-служба руководителя агентства Антона Нарчуганова.

Туристы смогут пожить в настоящем чуме, посетить мастер-классы по езде на олене, работе с бисером, приготовлении национальных блюд, изучение азов эвенкийского языка и другие. "Для желающих в сезон охоты есть возможность организации рыбалки и охоты на диких зверей", - пояснили в пресс-службе.