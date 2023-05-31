Чибис предложил ввести понятие "опорные города" в Арктике для концентрации ресурсов

Губернатор Мурманской области отметил опыт опорных городов, который был реализован на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава рабочей группы Госсовета РФ по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны России и губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести в Арктике понятие "опорные города" для концентрации ресурсов в арктических экономических центрах и повышения качества жизни в них.

"Мы бы попросили на этом заседании рассказать видение с точки зрения определения "опорных городов" и предлагаю обсудить подход - какой набор мероприятий должен быть реализован, чтобы объем инвестиций в эти города был выше, в том числе через механизм, который сегодня четко заработал, - это президентская социальная субсидия, которая реализуется теперь не только на Дальнем Востоке, но в Арктике", - сказал Чибис на очередном заседании рабочей группы в Москве.

В своем выступлении он также отметил опыт опорных городов, который был реализован на Дальнем Востоке. "Через мастер-планы, через четкий план мероприятий по конкретным опорным городам были приняты все необходимые решения, сконцентрированы ресурсы и дополнительные инвестиции именно на развитие этих городов, чтобы людям было комфортней жить в стратегически важном регионе. Мы считаем, что подобный подход должен быть и на территории Арктики, тем более опыт наработан, здесь Минвостокразвития имеет огромную компетенцию", - подчеркнул Чибис.

В своем Telegram-канале он пояснил, что в опорные города должны войти крупные населенные пункты и экономические центры, которые на десятилетия вперед будут опорой развития Арктической зоны России и других регионов страны и добавил, что уже заручился поддержкой главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, и после детальной проработки этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

В мае, выступая на заседании совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, Чибис предложил увеличить поддержку из федерального бюджета арктических регионов России в десять раз, до 20 млрд рублей в год, для обновления инфраструктуры и создания комфортных условий для жизни, которые могли бы привлекать людей жить в регионах российской Арктики.

В ноябре 2022 года в Госсовете по поручению президента РФ Владимира Путина была создана рабочая группа по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Одна из главных ее задач - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути и логистического потенциала в Арктике, но в том числе, как отмечал Чибис, рабочая группа будет рассматривать вопросы повышения качества жизни людей в арктических субъектах РФ.