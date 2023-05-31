Единую цифровую систему для культучреждений Нижегородской области создадут в течение года

Создание системы позволит сделать жизнь учреждений культуры удобнее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Единая аналитическая система для учреждений культуры Нижегородской области будет разработана и внедрена в работу в течение года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах конференции ЦИПР-2023 замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

"Сейчас ведется большая работа над единой аналитической системой, такой, чтобы все было максимально прозрачно, удобно. <…> Сейчас у всех учреждений разные системы - у кого-то хорошие, у кого-то плохие. Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы у нас появился большой медийных хаб, который агрегирует всю информацию. <…> Это будет внутренняя история, создание системы позволит сделать жизнь учреждений культуры удобнее, потому что отчетности очень много", - сказал он.

Беркович пояснил, что разработка системы и внедрение в работу планируется в течение года.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".