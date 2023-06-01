В Томской области к 2025 году построят 12 газовых котельных

Стоимость капитальных вложений оценивается в 1,2 млрд рублей

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Двенадцать газовых котельных планируют построить взамен старых, работающих на угле и нефти, в трех райцентрах Томской области к декабрю 2024 года, что позволит обеспечить теплом 14 тыс. жителей. Стоимость капитальных вложений оценивается в 1,2 млрд рублей, сообщил журналистам начальник облдепартамента ЖКХ Яков Грель.

"[Планируется построить] 12 объектов [газовых котельных] на территории Бакчарского, Тегульдетского и Чаинского районов. Там, где у нас котельные работают на нефти и угле. Для нас важно вывести эти источники, заменить на котельные, которые будут работать на газе. Сейчас предпроектные наработки по стоимости, размещению этой котельных. Готовы хоть сегодня начать рабочее проектирование и уже в 2024 году заходить в стройку", - сказал Грель.

По данным с информационных стендов, капитальные затраты на строительство котельных составят 1,2 млрд рублей. Срок проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы - декабрь 2023 года, а срок строительства котельных - декабрь 2024 года. Это позволит обеспечить теплом 14 тыс. жителей и 29 соцобъектов.

Также сообщается, что реализация проекта позволит экономить более 100 млн рублей в год за счет прекращения субсидирования затрат на нефть. Эти деньги могут быть направлены на модернизацию объектов ЖКХ. Кроме того, это позволит сократить вредные выбросы при сжигании топлива.

Ранее пресс-служба обладминистрации сообщала, что еще десять новых котельных строят к отопительному сезону 2023-2024 г. г. в поселке Зональная станция и селе Первомайское Томской области. Он должны решить проблему с бесперебойным отоплением в этих населенных пунктах. Износ существующих котельных составляет 100%, из-за чего возникают аварии.