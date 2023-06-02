В Комсомольске проверяют организацию мер безопасности из-за давки при раздаче мороженого

Информации о пострадавших не поступало

ХАБАРОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуроры в Комсомольске-на-Амуре проверяют организацию мер безопасности во время раздачи бесплатного мороженого детям, при которой произошла давка. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края.

Инцидент произошел 1 июня возле одного из гипермаркетов, где детей угощали мороженым в честь праздника. В соцсетях распространились видео, на которых десятки детей кричат и толкаются, некоторые оказываются на земле, слышен плач.

"Проводится проверка. Выясним организатора и какие меры по обеспечению безопасности принимались при организации такой акции", - сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало. В администрации города агентству также сообщили, что информации о пострадавших в ходе акции нет.

Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области инициировано производство процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили журналистам в управлении. Следователи оценят действия организаторов акции.