Символом международных спортивных игр "Дети Азии" станет мамонтенок

Талисман игр символизирует силу и упорство, доброту и спокойствие

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Мамонтенок станет символом VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые пройдут в 2024 году в Якутске. Об этом сообщил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Символ крупнейшего детского спортивного события всей Азии выбран. Официальным символом VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" стал мамонтенок. <...>. Я очень рад, что наш мамонтенок символизирует свойства настоящего спортивного характера, с помощью которых юные спортсмены обязательно добьются своих побед", - написал Николаев, отметив, что, на его взгляд, талисман игр символизирует силу и упорство, доброту и спокойствие.

Он добавил, что впервые в истории международных спортивных игр у волонтерского корпуса также появится свой талисман - бурундук, олицетворяющий ловкость, силу и быстроту.

Конкурс по разработке талисмана игр запустили в апреле. Помимо мамонтенка и бурундука, были проекты дизайна соболя, бизона и девочки Лены и мальчика Алдана.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В восьмой раз эти спортивные игры планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Как подчеркивал глава Якутии Айсен Николаев, игры станут одним из крупнейших спортивных мероприятий, которые будут проводиться в 2024 году в России. Предварительно ожидается участие более 30 стран.