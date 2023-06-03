В Сортавале запустили первый городской туристический ретро-поезд

Он будет курсировать в выходные дни

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Первый городской ретро-поезд совершил первый рейс в Сортавале. Маршрут свяжет железнодорожный вокзал и причал, откуда пассажиры смогут отправиться на остров Валаам, сообщил в субботу на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сегодня в Сортавале мы запустили рельсовый маршрут. Мини ретро-поезд будет курсировать по городу ежедневно, а в выходные к составу будут подцеплять еще и обзорный вагон. Уверен, маршрут оценят и жители города, и наши гости: он начинается у вокзала и ведет к причалу на Валаам", - написал Парфенчиков.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, специально для нового маршрута восстановили маневровый поезд серии 9П. Он почти в два раза меньше обычного паровоза из-за отсутствия тендера - вагона с запасом воды и угля. К сегодняшнему дню сохранилось не так много экземпляров данной серии. В состав ретро-поезда вошли новый обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованными под эпоху начала ХХ века, и вагон-ресторан. Использовать его будут в выходные дни.

В будние дни по маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-1 - это одновагонный дизель-поезд, который отремонтировали к запуску проекта. Там заменили стеновые панели, напольное покрытие, оконные блоки и проводку. Кроме того, внутри установили новые сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение и информационное табло. Для удобства пассажиров расписание состыковали с расписанием "Метеоров" на Валаам и беспересадочной группой вагонов поезда №160, курсирующих по маршруту Москва - Горный парк Рускеала.

Для запуска маршрута построили новые остановочные пункты - Александрийская, Валаамский Причал и улица Гагарина, которая находится вблизи платформы Сортавала-Центр. Стоимость проезда составит 100 рублей. Для федеральных льготников он будет бесплатным, а для школьников и студентов предусмотрена скидка.

Ранее со ссылкой на власти сообщалось, что в июне между его райцентром и Санкт-Петербургом планируют организовать коммерческое авиасообщение. Перевозки будут осуществлять самолетами, которые способны вместить до 12 человек. Заходить на посадку они будут в аэропорт в поселке Хелюля.