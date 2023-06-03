В Железноводске в июле пройдет историческая реконструкция

Она посвящена 220-летию Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 3 июня. /ТАСС/. Историческая реконструкция "Открытие курортных сезонов", посвященная 220-летию Кавказских Минеральных Вод, пройдет 16 июля в Железноводске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Курортный Железноводск 16 июля погрузится в атмосферу конца XIX - начала XX веков. В Железноводске пройдет историческая реконструкция "Открытие курортных сезонов" в честь 220-летия Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет самая масштабная реконструкция в регионе.

"Мы тщательно подбираем каждый предмет одежды прошлых веков. Много лет мы развиваемся и идем вперед, но в честь праздника 220-летия КМВ мы погрузимся в атмосферу прошлого. Все исторические личности, водяное общество, танец Айседоры Дункан и многое другое ждет жителей и гостей курорта. Уверен, такой масштабной реконструкции у нас еще не было", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.