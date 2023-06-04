Дети из Белгородской области прибыли на летний отдых в Калугу

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что детей разместили на загородных оздоровительных базах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Дети из Шебекинского городского округа Белгородской области в воскресенье прибыли в Калужскую область на летний отдых. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня утром дети из Шебекино прибыли к нам поездом, часть ребят приедет с родителями на машинах. Дети натерпелись, конечно. Для их безопасности было принято решение отправить их на лето в другие регионы. Когда Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился ко мне, сразу пригласил ребят к нам на отдых, во время каникул примем 450 детей", - написал Шапша.

По словам губернатора, всех прибывших детей разместили на загородных оздоровительных базах. Сейчас дети отдыхают после дороги, знакомятся.

"Внимательно наблюдаем за их здоровьем. С ними рядом будут психологи. Сделаем все, чтобы у нас детям было хорошо. И скучать не дадим: организовали интересную познавательную программу", - отметил Шапша.

Ранее Гладков сообщал, что 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов уже отправились в Воронеж, порядка 200 человек уехали в Пензенскую область. Почти 300 детей прибыли в воскресенье в Ярославскую область.

Помимо этого, 1 000 детей из приграничных районов Белгородской области готов принять Крым, 200 человек - Липецкая область, столько же - Томская область.