На Сахалине планируют отремонтировать почти 60 тыс. кв. м ям

В 2022 году работы выполнили на площади 92,6 тыс. кв. м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Около 5 тыс. ям и выбоин общей площадью более 59 тыс. кв. м отремонтируют в 2023 году на автодорогах Сахалинской области. Об этом в понедельник сообщил в областной думе губернатор региона Валерий Лимаренко во время ежегодного отчета о работе островного правительства за 2022 год.

"Также у нас большие планы по ремонту дорог на этот год. Мы занимаемся ямочным ремонтом. В прошлом году он был выполнен общим объемом 92,6 тыс. кв. м. В этом году муниципалитеты выявили около 5 тыс. ям и выбоин общей площадью более 59 тыс. кв. м", - рассказал губернатор.

Согласно отчету главы региона, в 2022 году на федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха построили 58,3 км автодороги. Также на западном побережье, на автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск капитально отремонтировали участок в селе Новосибирское - около 2 км. Дорога Долинск - Быков стала полностью асфальтированной. В Южно-Сахалинске провели капитальный ремонт северо-западного объезда - более 6 км, завершили работы на улицах Авиационная и Украинская.