В Приморском крае планируют построить 15 пожарных депо

По данным пресс-службы регионального правительства, объекты возведут для защиты 70 населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. В Приморском крае планируют построить 15 модульных пожарных депо в ближайшие два года, это позволит укрепить противопожарную защиту 70 населенных пунктов региона, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края. Соответствующее поручение губернатор края Олег Кожемяко дал Министерству ГО и ЧС Приморья.

"За два года планируется ввести в эксплуатацию не менее 15 модульных пожарных депо, для того чтобы защитить подразделениями краевой противопожарной службы 70 населенных пунктов. В 2023 году возводим восемь депо, а в следующем запланировано семь", - цитирует пресс-служба краевого министра по делам ГО и ЧС Александра Златкина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, новые депо сократят время реагирования пожарных на вызовы, что позволит привести его к нормативу в большинстве поселков, о которых идет речь.

Так, в Надеждинском районе возведут депо на шесть выездов пожарных машин, в Анучинском округе - на четыре машины, в Дальнереченском районе, Красноармейском, Партизанском, Хасанском, Лазовском и Ханкайском округах - на два выезда. По итогам инспекции строительных площадок министр отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком, подрядные организации выполняют все взятые на себя обязательства. Нарушений не выявили.

Проблема защиты удаленных поселков от пожаров остро строит в Приморье из-за низкой плотности населения. В некоторых районах время прибытия пожарных бригад на вызов превышает норму, что приводит к дополнительному ущербу от огня. Для исправления ситуации Кожемяко поручил профильному министерству построить дополнительные пожарные депо и обеспечить их работниками.