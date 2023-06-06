Мост на реке Дейма под Калининградом будут разводить дважды в неделю с 16 июня

Соответствующая договоренность достигнута между региональными властями и Калининградской железной дорогой

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Железнодорожный мост на реке Дейма в Калининградской области с 16 июня будут разводить два раза в неделю для пропуска маломерных судов. Соответствующая договоренность достигнута между региональными властями и Калининградской железной дорогой (КЖД, входит в РЖД), сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее из-за низкой высоты пролета мостового сооружения на реке Дейма в районе поселка Шолохово туристические компании и владельцы маломерных судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что ограничивало возможности навигации и развития водных маршрутов в области.

"По поручению губернатора проработали с КЖДвозможность регулярного разведения моста. Сейчас он является одним из главных ограничений для развития внутреннего маломерного судоходства. С 16 июня достигнута договоренность ввести регулярный график развода "Шолоховского" моста два раза в неделю", - заявил заместитель председателя правительства области

С введением графика владельцы маломерных судов и туркомпании по пятницам и воскресеньям получат возможность выйти по рекам в Куршский залив, дойти до поселка Рыбачий, до Тростянки. Представители турбизнеса уже в этом сезоне рассматривают варианты новых водных маршрутов. С учетом снятия ограничений у турфирм появилась возможность организации водных прогулок на несколько дней, отмечается в сообщении пресс-службы.

Водные пути региона

Общая протяженность сети водных путей в Калининградской области составляет 571 км. Ее плотность почти в 10 раз больше среднероссийского показателя. Длина рек превышает 12 000 км. По территории региона проходят международные водные пути Е-70, Е-41, Е-60, есть выход в Балтийское море, Куршский и Калининградский заливы. Протяженность части водного маршрута Е-70 от Роттердама (Нидерланды) до города Клайпеды (Литва) в Калининградской области составляет порядка 200 км от границы с Польшей до границы с Литвой по Вислинскому (Калининградскому) заливу, рекам Преголя, Дейма и Куршскому заливу. Маршрут граничит с 8 муниципалитетами области, включая Калининград. Региональные власти и ранее обращали внимание на перспективы развития этого направления.