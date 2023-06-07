Власти Югры проведут конкурс для молодежи на разработку IT-решений для региона

Мероприятие пройдет в августе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли решение ввести отдельный конкурс для студентов и школьников на разработку цифровых решений для развития в регионе культуры, образования и спорта. Конкурс пройдет в августе, сообщила заместитель губернатора региона Елена Шумакова на площадке IT-форума в Ханты-Мансийске в среду.

"Очень важно активное участие студентов, школьников в разработке и продвижении соответствующих цифровых решений в сфере культуры, образования и спорта. Поэтому, посмотрев на ваши проекты, отметив их перспективность, мы пришли к выводу, что нам необходимо провести специальный отдельный конкурс. Он стартует в августе, будет проходить на уже известной вам площадке Round и будет состоять в выработке <…> цифровых решений в сфере культуры, образования и спорта", - сказала Шумакова.

Самое лучшее решение, по ее словам, получит шанс на реализацию, а главным призом станет поездка в центр "Сириус" на образовательный интенсив. Шумакова отметила, что две трети стендов, представленных на выставке, - югорских организаций культуры, спорта, образования. Также были представлены и уже готовые итоги применения цифровых технологий в неочевидных областях, например, в дизайне. Например, местные дизайнеры из "Нокка дизайн" представили новую коллекцию, созданную на основе макросъемки нефти, цифрового арта, срезов камней Приполярного Урала и кодов архаики Югры. Югорские дизайнеры адаптируют каноничные орнаменты для современных образов: для ободков, платков, костюмов, футболок.

XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.