В Калининграде хореографическим спектаклем уральского театра завершился фестиваль "Башня"

Мероприятие прошло при поддержке регионального министерства по культуре и туризму

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Хореографическим спектаклем в постановке танцевального театра "Фора" из Екатеринбурга завершился в среду в Калининграде фестиваль театра "Башня". Постановки, представленные в программе фестиваля, посмотрели более 4 тыс. человек, сообщили ТАСС в оргкомитете этого культурного форума, организатором которого выступает областной драматический театр при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Танцевальный театр "Фора", работающий в жанре современной авторской хореографии представил на фестивале спектакль "Майя" на вечную тему человеческих отношений. Автор идеи, режиссер, хореограф-постановщик, сценограф необычной работы, где герои "говорят" языком тела, - основательница этого театра Алена Захезина. Спектакль, вошедший в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска-2023", создан при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

"Свободных мест в зале не было ни на одном представлении, в общей сложности фестиваль посетили более 4 тыс. человек", - сказала представитель оргкомитета.

Комментируя итоги фестиваля, председатель его оргкомитета Александр Федоренко заметил, что "удаленность региона от театральных столиц России не повлияла на успех фестиваля "Башня". "Фестиваль театра без границ демонстрирует качественный рост. Перед калининградцами и гостями янтарного края выступили ведущие театры страны, показаны разные грани сценического искусства", - сказал он.

По оценке главы оргкомитета, "калининградская публика готова к восприятию как классического оперного репертуара", который продемонстрировал Большой театр России, представивший в день открытия фестиваля концертное исполнение знаменитой оперы Чайковского "Евгений Онегин", "так и современных форм театрального искусства", которые показали тот же театр из Екатеринбурга, а также московский еврейский театр "Шалом", БДТ имени Товстоногова из Петербурга. "Востребованы и традиция, и авангард в театральном искусстве. Это показало и обсуждение спектаклей со зрителями, что впервые было организовано на "Башне", - подчеркнул Федоренко.

Впервые же, заметили в оргкомитете, "Башня" смогла (с учетом времени года и теплой погоды) предложить горожанам в качестве специальной программы Семейный фестиваль уличных театров. Выступавшие на площадке под открытым небом московские и питерские коллективы - "Первый театр", театральная компания "За Углом", "Антикварный цирк" и команда "Странствующие куклы господина Пэжо", закрывшая в среду марафон уличных театров, подарили открытость, доступность и радость общения артистов и зрителей, их представления также прошли с аншлагом.