Сбербанк и Минэкологии Челябинской области подписали соглашение об обмене опытом

Договор предусматривает проведение десятков экологических и просветительских мероприятий в год

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Руководство Министерства экологии Челябинской области в четверг подписало с руководством Челябинского отделения Сбербанка соглашение, предусматривающее обмен опытом и компетенциями, проведение десятков экологических и просветительских мероприятий в год, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов в рамках второго Экологического водного форума Южного Урала.

"Соглашение подписано для благотворного сотрудничества в области охраны окружающей среды, передачи лучших практик, обмена опытом, цифровизации и других направлений совместной деятельности. Забота об окружающей среде, сохранение природного богатства и формирование "зеленой экономики" - одни из ключевых экологических направлений в рамках ESG-стратегии Сбербанка", - сообщил ТАСС после подписания Чугунов.

По его словам, совместно с Министерством экологии Челябинской области планируется проводить десятки экологических и просветительских мероприятий ежегодно.

8 июня в Челябинске начал работу второй Экологический водный форум Южного Урала, в нем принимают участие директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Илья Разбаш, сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, депутаты Госдумы и Заксобрания региона, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, ученые, промышленники и общественники Урала.