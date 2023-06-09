Глава АСИ считает, что регионы ДФО в ближайшие годы покажут серьезный прирост инвестиций

По словам Светланы Чупшевой, Чукотский автономный округ и Амурская область продемонстрировали по итогам последних пяти лет рост инвестиций в четыре и 2,6 раза соответственно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО) в ближайшие годы покажут серьезное улучшение инвестиционных показателей и рост объема инвестиций. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Хотелось бы отметить регионы Дальневосточного федерального округа, которые сейчас находятся в активной фазе "догоняющих". Но это говорит о том, что в ближайшие годы мы увидим здесь большой прирост по инвестициям и серьезное улучшение инвестиционных показателей", - сказала она.

Так, по словам Чупшевой, два региона ДФО - Чукотский автономный округ и Амурская область - продемонстрировали по итогам последних пяти лет рост инвестиций в четыре и 2,6 раза соответственно.

Как отмечал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на минувшем Совете Дальневосточного федерального округа, Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. На сегодня объем фактических инвестиций в проекты с государственной поддержкой составил 3,2 трлн рублей, введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тыс. рабочих мест.

С 2019 по 2022 год инвестиции в основной капитал Дальнего Востока составили почти 8 трлн рублей. Более 40% - вклад двух регионов: Республики Саха (Якутия) и Амурской области, в которых реализуются крупнейшие инвестиционные проекты.