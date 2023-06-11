В Якутии впервые проходит чемпионат по дрон-рейсингу

Зрители и участники мероприятия могут посетить различные мастер-классы, презентации инновационных проектов, а также игровые зоны

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Первый открытый чемпионат по дрон-рейсингу "Вверх" открылся в воскресенье в Якутске на стадионе "Туймаада", сообщил ТАСС директор Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в Якутии Владислав Хабаров.

"Впервые в республике проводится чемпионат по дисциплине дрон-рейсинг, - сказал Хабаров. - Впервые в таком масштабе проводят сегодня на стадионе "Туймаада" с 14:00 [08:00 мск] до 18:00 [12:00 мск] соревнования в отрасли беспилотных летательных аппаратов". Он уточнил, что поступило свыше 30 заявок на участие, по итогам отбора принимают участие 23 человека. Среди них школьники, студенты, а также взрослые, которые интересуются беспилотниками.

В основной дисциплине на чемпионате - дрон-рейсинге - большую роль играют управление дроном и ориентирование на местности. Состязания организованы на трассе с препятствиями из каркасных конструкций. Кроме того, выделена дополнительная дисциплина - драг-рейсинг, где выполняются гонки по прямой на скорость. Предусмотрены номинации "Лучшая сборка дрона", "Лучший видеоролик соревнования, снятый с БПЛА", "Лучший видеоролик с дрона на тему "Природа Якутии".

Зрители и участники мероприятия могут посетить различные мастер-классы, презентации инновационных проектов, а также игровые зоны, чтобы попробовать себя в роли пилота БПЛА на тренажере-симуляторе.

Организатором чемпионата выступил ЦОПП и детский инновационный центр "Вверх" при поддержке регионального министерства образования и науки. К участию приглашались все желающие от 13 лет и старше. Чемпионат направлен на популяризацию дрон-рейсинга в регионе, на развитие технических видов спорта и творчества, где центр опережающей профессиональной подготовки выступает как стартовая площадка для развития и укрепления связей между начинающими дрон-рейсерами.