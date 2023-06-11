В Кузбассе готовы субсидировать пять межрегиональных авиамаршрутов

Предварительные договоренности достигнуты с компанией Nordwind

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 11 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса готовы субсидировать запуск прямых рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод, а также увеличение числа рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Предварительные договоренности достигнуты с компанией Nordwind, в настоящее время ведется анализ пассажиропотока на этих маршрутах. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Рубан в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"Мы планируем увеличивать частотность маршрутов в Санкт-Петербург, Казань и Сочи, также запустить прямые маршруты в Минеральные Воды и Махачкалу. Готовы начать субсидирование, сейчас анализируем пассажиропотоки", - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ведется совместная работа с компанией Nordwind по запуску этих маршрутов, например рейсы в Санкт-Петербург и Сочи планируется сделать ежедневными уже в этом году. С 2024 года планируется запустить прямые рейсы до Минеральных Вод и Махачкалы, также область заинтересована в открытии рейсов и в другие регионы. "Компания Nordwind активно развивает рейсы из Казани в другие города, поэтому мы планируем также открыть прямые рейсы в эти города, например [в] Нижний Новгород и Самару", - добавил Рубан.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. Заявлены выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ занимаются обсуждением перспектив и новых направлений внутреннего туризма.