Регата "Кубок Крыма" в интересах безопасности пройдет по сокращенному маршруту

Маршрут разделили на восемь этапов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по парусному спорту "Кубок Крыма" на крейсерских яхтах, которые стартовали в воскресенье в Севастополе, в 2023 году из-за соображений безопасности пройдут по сокращенной программе, передает корреспондент ТАСС.

"Протяженность первого этапа - 50 миль. Нам хотелось дойти до Азовского моря, до Щелкино, но не получилось. В этом году у нас сокращенная программа из-за мер безопасности", - пояснил ТАСС главный судья соревнований Олег Юшков.

Регата пройдет вдоль Черного моря по маршруту Севастополь - Ялта - Орджоникидзе - Ялта - Балаклава - Севастополь. Маршрут разделили на восемь этапов с дальними переходами по 50-60 морских миль, а также с короткими гонками в акватории бухт. Яхтсмен из Симферополя Роман, который участвует в гонке в третий раз, сказал ТАСС, что на участке есть несколько сложных переходов, например участок от Севастополя до Ялты длительностью более суток, кроме того, экипажам нужно уложиться в контрольное время.

В регате принимают участие более 25 парусников из 16 регионов России - это более 170 спортсменов от 10 до 70 лет из Севастополя, Евпатории, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Омска, Сургута, Абакана, Мурманска и других.

"В этом году это знаковая регата. За последние 10 лет такого количества участников у нас еще не было. Это значит, что парусный спорт в России живет. Мы рады, что регата, которая берет начало еще в советские годы, пользуется популярностью", - сказал на церемонии открытия соревнований президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

Парусный спорт - один из базовых видов спорта в Севастополе. В 2015 году регате "Кубок Крыма" присвоили статус всероссийских соревнований, а в 2020 году - межрегиональных соревнований. Это решение позволило привлечь множество любителей и профессионалов из многих городов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Сочи, Анапы, Архангельска, Самары и других. В 2023 году соревнования проходят с 11 по 23 июня.