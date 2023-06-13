В Приморье инвестор наладит выпуск импортозамещающей техники для горнорудных предприятий

В проект будет вложено 535 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" - компания "СПК Приморье" - построит производственно-промышленный комплекс по выпуску дробильно-сортировочного оборудования для горнорудной промышленности и полуприцепов для его перевозки. В проект будет вложено 535 млн рублей, создается 35 рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Наша цель - создать в Приморье полноценный производственно-промышленный комплекс, который будет выпускать востребованное на рынке дробильное и сортировочное оборудование, выполнять его обслуживание и ремонт. Уже в начале 2025 года планируем приступить к производству дробильно-сортировочных установок, в том числе мельниц для дробления минерального сырья. В 2028 году начнем сборку мобильных дробильных комплексов на колесном ходу, а также полуприцепов для перевозки стационарного оборудования. При полной загрузке производства в год будем выпускать 72 единицы продукции", - сообщил генеральный директор компании Константин Пахомов, слова которого приводятся в сообщении.

Инвестпроект внесет вклад в развитие регионального машиностроения, позволит заместить часть продукции, импортируемой из стран АТР. Основными потребителями дробильно-сортировочного оборудования станут дальневосточные предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, производством инертных строительных материалов и оказывающие услуги по строительству зданий и сооружений. Инструменты господдержки помогут снабдить бизнес отечественным оборудованием высокого качества по приемлемой стоимости.

По данным КРДВ, ТОР "Приморье" (ранее "Надеждинская") - одна из самых востребованных среди инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке. На сегодняшний день 101 резидент вкладывает в свои проекты 67,7 млрд рублей и создает 8,6 тыс. рабочих мест. Объем вложенных средств в экономику региона превышает 27,9 млрд рублей, на предприятиях резидентов трудятся 2,2 тыс. человек. Введено в работу 18 проектов в сфере строительства, промышленности, логистики - от перевалки гелиевых контейнеров до дистрибуции и обработки более мелких грузов.