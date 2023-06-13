В Приморье открыли первую очередь скоростной трассы из Владивостока в Находку

Участок длиной 14 км включает восемь мостов и две развязки

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Запуск первой очереди автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный состоялся в Приморском каре, сообщает во вторник пресс-служба правительства края. Участок длиной 14 км включает восемь мостов и две развязки.

"Технический запуск первой очереди автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный состоялся в Приморском крае. Первый пусковой комплекс, включающий в себя две развязки и подъезд к Шкотово протяженностью 14 км, представляет собой новую четырехполосную трассу, на которой расположено восемь мостовых переходов, три путепровода и эстакада. Средняя скорость движения по участку - 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение для всех видов транспорта на объекте откроется утром в среду, 14 июня. Первыми по новой трассе проехали тяжелые самосвалы.

Трасса Владивосток - Находка - порт Восточный должна обеспечить проезд приморцев от Владивостока до Находки без заезда в поселки Артемовский, Штыково и Шкотово, что позволит значительно сократить время в пути. Для строительства объекта из федерального бюджета удалось привлечь почти 22 млрд рублей. Следующий участок дороги до Большого Камня планируется достроить в следующем году. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

"Трасса соединит приграничные переходы с "Восточным портом", даст возможность проезжать транзитному транспорту, повысит объем грузоперевозок, даст новое дыхание экономике края", - цитирует Кожемяко пресс-служба.

По данным Дальневосточного таможенного управления, за четыре месяца текущего года грузопоток через пункты пропуска на Дальнем Востоке увеличился почти на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом перевозки по морю выросли на 33%. Строящаяся трасса соединит в частности пограничные переходы на Российско-китайской границе с портами юго-восточной части края, что ускорит доставку туда транзитных грузов из Китая.