Омская область завоевала "Кубок Шлеменко" всероссийского турнира по ММА среди детей

Второе место заняли спортсмены из Новосибирской области, бронза досталась команде из Башкирии

ТАСС, 13 июня. Всероссийский турнир по ММА "Кубок Шлеменко - 2023" завершился в Омске, в нем приняли участие более 600 юных спортсменов из 24 регионов России, сообщает пресс-служба программы социальных инвестиций "Родные города".

"За победу в статусе всероссийского соревнования боролись ребята в двух возрастных категориях: 12-13 и 14-15 лет. Сразу десять золотых медалей завоевали спортсмены из Омской области. Среди них отличились и воспитанники школы "Шторм": Михаил Назаренко, Аркадий Дмитриев, Платон Лебедев, Артем Малимон, Данил Меньшиков, Егор Буржинский и Тимерхан Хуснияров. Победителям, наряду с серебряными призерами, был присвоен первый взрослый разряд по смешанному боевому единоборству", - говорится в сообщении.

Соревнования проводились не только в личном, но и в командном первенстве. На его итогах сказались индивидуальные результаты хозяев турнира.

Обладателем главного переходящего трофея соревнований стала Омская область. Второе место заняли спортсмены из Новосибирской области, бронза досталась команде из Башкирии.

В состязаниях также приняли участие дети в возрасте от 8 до 11 лет. Для них провели соревновательные спарринги.

В этом году финальные схватки организовали в формате яркого шоу. Как в крупных промоушенах, каждому финалисту было отведено отдельное внимание. В октагон юные бойцы выходили по приглашению ринг-анонсера, их спортивную биографию представляли в эффектных профайлах, а трансляцию состязания вел профессиональный комментатор.

О турнире

Турнир "Кубок Шлеменко" назван в честь российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, чемпиона мира по версии Bellator и победителя гран-при Bellator. Это ежегодное соревнование является частью масштабной системы детско-юношеского спорта и здорового образа жизни, созданной в регионе по инициативе Шлеменко при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"В этом году турнир впервые получил статус всероссийского, - сказал основатель школы единоборств "Шторм" и профессиональной команды Storm Shlemenko Fight Team Александр Шлеменко. - Это показатель высокого уровня, к которому мы шли с 2016 года, когда провели соревнование впервые. Все это время мое стремление растить здоровое, крепкое и сильное поколение поддерживала программа социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и правительство Омской области".

По его словам, благодаря турниру удалось за несколько лет воспитать десятки спортсменов, выступающих на российских и международных турнирах.

"Партнерство программы "Родные города" и Александра Шлеменко преодолело большой путь: от смелой инициативы до эффективных результатов, - сказала директор программы "Родные города" Ярина Сугакова. - И масштаб, с которым в этом году проходит турнир, яркий тому пример. Но это лишь часть итогов, которые за восемь лет нам вместе удалось достичь. За это время локальный омский проект трансформировался в гармоничную систему, включающую школы единоборств, специализированные воркаут, площадки и спортивные фестивали, любительские и профессиональные турниры. Все это культивирует здоровый образ жизни и создает благоприятную среду для развития карьеры талантливых спортсменов".