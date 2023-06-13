В Череповце начали строить поликлинику по нацпроекту "Здравоохранение"

Объект площадью 13 тыс. кв. м и стоимостью 1,3 млрд рублей планируется открыть весной 2025 года

ТАСС, 13 июня. Строительство современной поликлиники, одну из крупнейших в Вологодской области, началось в растущем Зашекснинском микрорайоне города Череповца. Объект площадью 13 тыс. кв. м и стоимостью 1,3 млрд рублей планируется открыть весной 2025 года, он возводится по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба губернатора.

"Существующие здания поликлиники не справляются с количеством пациентов, которое будет серьезно увеличиваться. В Зашекснинском районе после запуска Архангельского моста планируется строительство новых жилых микрорайонов, необходимо подготовить социальную инфраструктуру заранее <...>. В феврале 2020 года, когда президент Владимир Путин приезжал в Череповец, мы обсудили с ним вопрос строительства двух крупнейших поликлиник, в Вологде и Череповце. Президент инициативу поддержал, объекты включены в программу развития первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Строительству поликлиники в Череповце дан старт", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По его словам, в 2022 году подготовлена проектно-сметная документация, весной этого года выбран подрядчик - компания "Швабе-Москва". Во вторник строители приступили к подготовительным работам для устройства котлована под фундамент будущего здания. Срок окончания строительства - весна 2025 года. На возведение поликлиники из областного и федерального бюджетов будет направлено около 1,3 млрд рублей. Площадь здания переменной этажности составит почти 13 тыс. кв. м. За смену здесь смогут принимать до 800 пациентов. В новом здании будут обслуживать только взрослое население, а специалисты, работающие с детьми, продолжат работу в существующем корпусе учреждения. Это позволит развести потоки пациентов, что важно при подъемах заболеваемости.

В новой поликлинике, помимо дополнительных терапевтических участков, расположится отделение лучевой диагностики, лаборатория, кабинеты эндоскопических исследований, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, оснащенные современным оборудованием. По словам главврача поликлиники №7 Александра Ефимова, сомнений в том, что штат будет укомплектован, нет.

Глава региона осмотрел также благоустраиваемую набережную Череповца. Работы начали еще 15 лет назад, протяженность объекта - около 3,4 км, реконструкцию ведут поэтапно с привлечением средств из всех уровней бюджетов. "В 2024 году планируется благоустроить еще 770 метров набережной от улицы Максима Горького до Октябрьского моста. В этом году мы проведем на месте работ археологические изыскания, параллельно будет разрабатываться проектно-сметная документация. Приступить к строительству планируем 1 апреля следующего года. Работы также будут проводиться в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", - привела пресс-служба слова мэра Череповца Вадима Германова.