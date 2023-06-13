В Липецке известные футболисты дадут мастер-класс юным игрокам с особенностями развития

Речь идет про Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова и Руслана Пименова

ЛИПЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Известные российские футболисты дадут в Липецке мастер-класс для юных спортсменов с особенностями развития. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Речь идет про Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова и Руслана Пименова. "Они приедут в областной центр на фестиваль "Футбол в сердце" и 18 июня дадут мастер-класс для ребят", - сказал Артамонов.

Он отметил, что также в программе праздника запланирован товарищеский матч, в котором звезды футбола разделятся и сыграют друг против друга. "В состав каждой из команд также войдут представители власти и бизнес-сообщества Липецкой области", - добавил Артамонов.

Помимо спортивной части, на празднике ожидают музыка, ростовые куклы и выступления липецких артистов. "Фестиваль, который проводит ассоциация "Больше, чем добро", будет благотворительным, а все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта", - подчеркнул Артамонов.

Губернатор также уточнил, что одним из приоритетов работы областного правительства является поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. "Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом, важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области: такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", - заключил глава региона.