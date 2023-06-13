13 июня, 18:27

На Кубани во время раскопок древнего могильника нашли бронзовый легионерский шлем

Эта вторая подобная находка в регионе

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили во время раскопок древнего могильника в поселке Заря под Анапой бронзовый легионерский шлем. Эта вторая подобная находка на Кубани, сообщили журналистам  в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Это уникальное открытие для данной территории. До настоящего времени была известна только одна находка римского легионерского шлема в Северном Причерноморье - в районе Сочи. Найденный шлем хорошо сохранился и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Романа Лузинова.

Бронзовый шлем обнаружили в погребении всадника. Особенностью находки является отсутствие на лобовой части дополнительной металлической скобы, которая могла быть снята еще во время использования шлема.

Ученые-археологи полагают, что обнаруженный воинский металлический головной убор является римским легионерским или местным подражанием римскому прототипу. По форме он наиболее близок к шлемам типа "Хагенау", которые датируются приблизительно тем же временем, что и шлем из окрестностей Сочи - I в. до н.э. В отличии от сочинского, у шлема из могильника под Анапой отлично сохранились нащечники с подвижными шарнирами. Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 45-49 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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