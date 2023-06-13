В Череповце стартовал первый всероссийский слет советников директоров по воспитанию

Они обсудят механизмы выстраивания системы наставничества

ТАСС, 13 июня. Педагоги из 49 регионов страны собрались в Череповце Вологодской области на первом Всероссийском слете советников директоров школ по воспитанию. Они обсудят механизмы выстраивания системы наставничества, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Первый всероссийский слет советников директоров по воспитанию стартовал сегодня на Вологодчине. Предложение о проведении его в нашей области поступило от министра просвещения РФ Сергея Кравцова во время посещения Великого Устюга в январе этого года. Активные педагоги из 49 регионов страны будут обсуждать перспективы развития системы воспитания и механизмы выстраивания системы наставничества", - сообщил Кувшинников в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы Росдетцентра, слет продлится до 16 июня, будет сформировано методическое сообщество проекта "Навигаторы детства" и создан Акселератор - система наставничества через обучение и экспертную поддержку для тех, кто недавно присоединился к проекту. Основные задачи форума - развитие методического сопровождения деятельности советников директоров, обмен опытом и формирование региональных методических сообществ. Участниками мероприятия стали 150 советников директоров и специалистов ресурсных центров по методическому сопровождению. Должность советника директора впервые была введена в 2021 году в 10 пилотных регионах России. С нового учебного года она появится во всех субъектах страны.

Как отметила на открытии замгубернатора Лариса Каманина, в 2021 году Вологодская область стала одним из первых субъектов, в котором появилась должность советника директора по воспитанию. В первый год советники работали в половине школ, сейчас 285 специалистов трудятся в 70%, а с нового учебного года они также появятся в колледжах и техникумах. Сегодня регион является наставником еще для пяти субъектов России, которые недавно присоединились к проекту "Навигаторы детства".

По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, всего за два года реализации проекта "Навигаторы детства" в стране уже формируется особое профессиональное сообщество советников директоров, готовых делиться своим опытом, вести за собой не только детей, но и своих коллег. "Главный идейный и содержательный ориентир в воспитательной работе современной школы направлен прежде всего на формирование патриотического мировоззрения, гражданской идентичности, национального самосознания у детей и молодежи", - сказал Бугаев.

Участники слета уже посетили мастер-класс "Мастерская ценностных ориентаций как педагогическая технология", семинар "Современные методы профилактики подростков, склонных к деструктивному поведению". Эксперты также рассказали о методической работе в регионах, взаимодействии с родительским сообществом и выстраивании воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования.