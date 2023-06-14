В Псковской области выделили 200 млн рублей на завершение строительства соцгородка

Городок возводится в деревне Борисовичи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области выделили из регионального бюджета порядка 200 млн рублей на завершение строительства социального городка, который предназначен для проживания граждан пенсионного возраста, инвалидов и маломобильных граждан. Благодаря этому возведение объекта завершится в 2023 году, сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соцгородок принципиально отличается от государственных домов престарелых. Проект включает в себя так называемый детский сад для пожилых, куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают. Сроки сдачи объекта ранее переносились. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале 2021 года в ходе поездки в регион поручил губернатору взять стройку под контроль и ускорить введение объекта в эксплуатацию. Каждый третий житель региона - пенсионер.

"Абсолютно точно в этом году. <..> Сейчас вопрос дефицита 200 млн рублей. Мы напряглись и изыскали возможность в региональном бюджете. В эти выходные с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным были на объекте. Рассчитываю, что к осени мы полноценно этот объект запустим и он примет первых посетителей", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда начнет работать в полном объеме социальный городок.

По его оценке, этот объект является "очень сложным". "Начинали его строить в 2013 году. В 2016-м стройка была заморожена. Только в 2019-м удалось решить вопрос с федеральным софинансированием, которого в силу понятных причин в середине прошлого года не хватило. Но все те обязательства, которые мы брали на себя перед правительством РФ, мы выполнили", - пояснил глава региона.

О социальном городке

Социальный городок представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также объектов инфраструктуры. Он возводится в деревне Борисовичи Псковского района на площади в 3 га. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные семьи.

Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа "безбарьерная среда". Проект предусматривает обустройство на территории городка специальных лифтов, пандусов для инвалидов-колясочников. Количество квадратных метров на одного человека будет существенно больше установленных нормативов, которые существуют в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.