В Тамбовской области рассматривают строительство арендного жилья для рабочих

В регионе активно создаются рабочие места, на данный момент открыты около 9 тыс. вакансий,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Тамбовской области совместно с ДОМ.РФ рассматривают строительство арендного жилья для работников промышленных производств. Об этом рассказал ТАСС глава Тамбовской области Максим Егоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тема по арендному жилью для работников промышленных производств - мы начинали ее поднимать. И сейчас мы с одним из заводов вместе с компанией ДОМ.РФ рассматриваем строительство арендного жилья для промышленных предприятий, потому что людям надо будет где-то жить", - сказал Егоров.

Егоров добавил, что в регионе активно создаются рабочие места, на данный момент открыты около 9 тыс. вакансий, планируется, что они будут закрыты в течение 2023 года. "Я думаю, тема безработицы не грозит Тамбовской области ближайшие несколько лет, потому что создаются рабочие места, и наша главная задача - это вернуть тех, кто сейчас работает вахтовым методом в других регионах, это в основном Москва и Московская область, вернуть в Тамбов - и чтобы они у нас работали", - добавил он.

Ранее пресс-служба правительства Тамбовской области сообщала, что в Тамбове планируют построить дом для размещения 500 студентов Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Державина, заселение планируется в 2025 году. Здание будет возведено по стандартам арендного жилья ДОМ.РФ, соглашение о реализации пилотного проекта было подписано в августе 2022 года на всероссийском урбанистическом форуме "Среда для жизни". В регионе введена налоговая льгота на имущество организаций, которые являются операторами арендных домов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.