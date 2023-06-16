Работу пострадавшей от паводка ГЭС в Республике Алтай намерены восстановить за три дня

Для генератора дополнительно поставили 1,4 тонны дизельного топлива

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Работу пострадавшей от паводка малой ГЭС на реке Кайру, снабжающей электричеством село Балыкча в Республике Алтай, восстановят в течение трех дней. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай Алексей Саклаков.

"Это единственная малая ГЭС, которая питает населенный пункт. Она сейчас работает в аварийном режиме. Дополнительно туда поставлено сейчас 1,4 тонны дизельного топлива для генератора. При этом ГЭС периодически во временном режиме работает, потом ее работу прекращают, осуществляют мониторинг и просушку оборудования. В течение двух, максимум трех суток [нормальная] работа будет восстановлена", - сказал он.

Сообщение о затоплении гидроэлектростанции поступило 13 июня. Тогда на территории Улаганского района Республики Алтай ввели режим ЧС из-за подтопления значительной части села Балыкча. Вода попала и в машинное отделение ГЭС.

Паводковая ситуация в районе региона остается стабильной. Ранее сообщалось, что населенные пункты Балыкча, Коо, Кок-Паш полностью освободились от воды. Эвакуированные жители вернулись в свои дома.