Кириенко возглавил Библиотечный попечительский совет Кузбасса

Совет будет заниматься вопросами поддержки Научно-информационного центра Кемеровской области им. М. М. Сперанского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Библиотечный попечительский совет создан в Кузбассе, он будет заниматься вопросами поддержки Научно-информационного центра Кемеровской области им. М. М. Сперанского. Возглавил совет первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В состав совета вошли выдающиеся общественные и политические деятели, руководители федеральных организаций культуры, в том числе директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Возглавляет совет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко", - сказал Цивилев.

Научно-информационный центр Кузбасса им. М. М. Сперанского был открыт в мае в Квартале юстиции в Кемерово. Планируется, что здесь будут собраны труды по юриспруденции и истории государства. Цивилев уточнил, что попечительский совет будет определять стратегию и приоритетные направления деятельности центра, а также оказывать содействие в его развитии.

Кварталу юстиции было присвоено имя генерал-губернатора Сибири Михаила Сперанского, здесь же расположен и его памятник. Квартал находится недалеко от здания Восьмого кассационного суда в центральной части Кемерова. На участке в 1,2 га из сосны построены восемь зданий, среди которых современная криминалистическая лаборатория, два здания адвокатуры. Также здесь открылся филиал Государственного фонда "Защитники Отечества".

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.