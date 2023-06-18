Бажовский фестиваль народного творчества соберет под Челябинском 55 тыс. зрителей

Впервые на площадке фестиваля будет представлено свыше 20 стендов, где гости смогут приобщиться к народному творчеству, ремеслам, обычаям, кухне

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области ожидают свыше 55 тыс. зрителей на всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который будет проходить с 30 июня по 2 июля близ села Демарино Пластовского района. Об этом ТАСС сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

В прошлом году фестиваль посетили около 50 тыс. человек, почти 5 тыс. были зарегистрированы в качестве участников.

"В этом году на XXIX Бажовский фестиваль ожидаем свыше 55 тыс. гостей, он по праву считается самым большим фестивалем народного творчества в России. Приедут участники со всей страны, в том числе из Архангельской, Московской, Самарской, Кировской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Югры, ХМАО. Ждем гостей даже из-за границы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, впервые на площадке фестиваля будет представлено свыше 20 стендов, где гости смогут приобщиться к народному творчеству, ремеслам, обычаям, кухне. На открытии презентуют уникальную карту Челябинской области, которую вышивали с 2022 года мастерицы из Чувашии.

"На фестиваль запланирована большая концертная программа с участием государственного русского оркестра "Малахит", ВИА "Ариэль", заслуженного коллектива ансамбля танца "Ералаш", фолк-коллектива из Курганской области "Цветень" и многих других", - добавил Бетехтин.

Бажовский фестиваль народного творчества проходит в Челябинской области с 1993 года. Фестиваль назван именем известного уральского писателя Павла Петровича Бажова, собирателя народных фольклорных сказаний Урала и автора множества сказов. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры Челябинской области.