Удмуртия планирует увеличить до 75% объем отходов, проходящих через сортировку

На территории республики также планируется увеличение мощностей комплекса сортировки

ТАСС, 19 июня. Объем отходов, проходящих через обработку на мусоросортировочных станциях в Удмуртии, к концу 2023 года планируют увеличить до 75%, что на 10% больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Спецавтохозяйство", которое является региональным оператором по обращению с ТКО.

"К концу прошлого года в Удмуртии через сортировочные линии с января по декабрь прошло 65% всего ТКО, на переработку из обработанного объема отправилась 19 761 тонна вторичных ресурсов. К концу 2023 года планируется достижение 75-процентного показателя обработки отходов", - сообщили в компании.

Там добавили, что в первый год реформы на мусоросортировочных станциях обрабатывалось только 12% ТКО. "К 2022 году объем вырос за счет увеличения мусоросортировочных мощностей в республике и активного развития инфраструктуры раздельного сбора отходов", - сообщили в компании.

Сортировка и рекультивация

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что в 2023 году на территории республики планируется увеличение мощностей комплекса сортировки ТКО производительностью до 55 тыс. тонн в год в городе Глазове. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - четвертый квартал.

Кроме того, сейчас в городе Сарапуле проводится рекультивация выведенного из эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. Он был открыт для приема отходов в 1992 году, проработал 26 лет, после чего в 2018 году его закрыли. Площадь полигона составила 14 гектаров. Объем накопленных отходов - порядка 435 тыс. тонн.

"В 2023 закончился технический этап рекультивации: завершилось строительство дренажной системы по отводу фильтрата, включая устройство водоотводных канав и системы отвода биогазов. На сентябрь 2023 года запланирован последний, биологический, этап рекультивации - это формирование слоя плодородной почвы с посевом трав", - добавили в правительстве.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.