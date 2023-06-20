Число займов по программе ФРП "Производительность труда" достигло 100

Юбилейным проектом стала программа модернизации производства косметической продукции предприятия "Фабрик косметик" в Башкирии

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Модернизация производства косметической продукции предприятия "Фабрик косметик" в Башкирии стала 100-м проектом, профинансированным Фондом развития промышленности (ФРП). Он получил льготный займ на 50 млн рублей под 1% годовых, сообщили в пресс-служба фонда во вторник.

"Фонд развития промышленности предоставил льготный заем на 50 млн рублей под 1% годовых по программе "Производительность труда" предприятию "Фабрик косметик" на модернизацию производства косметической продукции. Это юбилейный 100-й проект, профинансированный фондом в рамках этой программы. Предприятие направит средства ФРП на приобретение нового производственного оборудования, что позволит увеличить выпуск продукции по уходу за лицом и телом", - сказано в сообщении.

В результате мощность производства гелей, шампуней, моющих средств и бурлящих продуктов для ванны вырастет в 2,2 раза, а производительность труда должна увеличиться в 1,6 раза. Общий бюджет проекта составляет 63,5 млн рублей. "После модернизации производства с привлечением финансирования ФРП объем выпускаемой косметической продукции существенно вырастет. Мы сможем ежегодно производить порядка 550 тонн бурлящих продуктов для ванны, а также 680 тыс. л шампуней, гелей для душа и других моющих средств", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Фабрик Косметик" Юлии Волошановской.

Уровень локализации производства составит 100%, продукция будет изготавливаться из натуральных, высококачественных материалов с использованием российского сырья, и поставляться в розничные сети "Магнит-косметик", "Ашан", "Фармленд", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Самокат".

Всего по программе "Производительность труда" фондом было предоставлено предприятиям более 16 млрд рублей. Среди них проекты по стратегическим для экономики направлениям по производству микроэлектроники, автокомпонентов и спецтехники, а также производство товаров народного потребления.

О ФРП

Фонд развития промышленности, который был создан в 2014 году, предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Флагманская программа фонда - "Проекты развития" - направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Также у ФРП есть программы "Комплектующие изделия", "Автокомпоненты", "Приоритетные проекты", "Производительность труда", "Лизинг", "Маркировка товаров" и "Экологические проекты". Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.