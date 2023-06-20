В Адыгее реконструкцию нового участка трассы на плато Лагонаки завершат до конца 2023 года

В рамках проекта будет также организована стоянка для автомобилей на 122 машино-места с выделенными парковочными местами для инвалидов и благоустроена прилегающая территория

МАЙКОП, 20 июня. /ТАСС/. Реконструкция нового участка двухполосной подъездной автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки, ведущей к основным природным достопримечательностям региона, началась в Адыгее. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца текущего года, сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

"В Республике Адыгея продолжается создание горнолыжного экокурорта Лагонаки. В регионе приступили к реконструкции двухполосной подъездной автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки. Общая протяженность строящегося участка составит 965 м. Завершить реализацию проекта и ввести новый участок дороги в эксплуатацию планируется в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на данном участке выполняются работы по демонтажу существующих средств организации дорожного движения, а также подготовке земляного основания к устройству вышележащих слоев конструкции дорожного полотна. В рамках проекта будет организована стоянка для автомобилей на 122 машино-места с выделенными парковочными местами для инвалидов и благоустроена прилегающая территория.

Дорога от станицы Даховской к плато Лагонаки необходима региону для развития туристической отрасли. В сентябре 2021 года Адыгея досрочно завершила масштабную реконструкцию трассы протяженностью 11,1 км, работы были проведены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Адыгея". Еще ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю.

О курорте Лагонаки

Инвестиции в строительство всесезонного курорта "Лагонаки" в Адыгее до 2030 года превысят 60 млрд рублей. Для туристов создадут 2,5 тыс. номеров, возведение курорта поможет трудоустроить 2 тыс. человек. Первый этап возведения курорта завершится в конце 2025 года - начале 2026 года, на первом этапе создадут 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 28 млрд рублей.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями республики на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).