Ленинградский металлический завод — для Победы. Как женскими руками собирались танки

В годы Великой Отечественной войны ведущий производитель отечественного энергетического турбинного оборудования — Ленинградский металлический завод — в очень сжатые сроки освоил ремонт и производство танков. ТАСС поговорил с руководителем заводского музея, чтобы узнать, чего это стоило в тяжелейшие месяцы начала войны, какую продукцию выпускали тогда заводчане, а также о том, благодаря чему во время энергетической блокады города в детском садике при ЛМЗ удалось зажечь новогоднюю елку

22 июня

День начала Великой Отечественной войны пришелся на воскресенье, но работа на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ), который еще назывался "Завод №371", не останавливалась.

"На следующий день после объявления войны рабочие провели митинг, который был вызван ошеломительным сообщением о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Это митинг объединения, единодушия, желания направить все свои усилия на защиту Родины, мобилизации всех ресурсов на победу над врагом. Звучали призывы к мобилизации на фронт, к ударному труду, призывы ковать оружие для фронта. Люди рвались в бой. Военкоматы устраивали на заводе свои пункты, где проходила запись добровольцев", — говорит директор музея ЛМЗ Алла Шапран.

Уже в самом начале войны на фронт ушли 3,5 тыс. турбостроителей. Еще 1 300 заводчан и около 400 воспитанников ремесленного училища участвовали в строительстве оборонительных объектов Гатчины, Ижоры, Васкелова, Антропшины, Толмачева и Красного Села. С сентября оборонительные работы переместились в районы Гавани, Малой Охты, Ржевки, Средней Рогатки и Пискаревки.

"Завод работал беспрерывно, были и вечерние, и ночные смены", — рассказывает Алла Шапран.

© Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

С 14 по 25 июля была организована эвакуация. Четыре эшелона из 211 вагонов увезли более 300 специалистов с уникальным оборудованием, ценной документацией и чертежами.

"Крупное мощное оборудование снять не могли, поэтому оно осталось на заводе, а универсальные станки грузились и отправлялись", — говорит директор музея ЛМЗ.

На территории завода и прилегающих к нему улиц создавались оборонительные объекты и огневые точки. За первые 10 дней войны было вырыто 1 050 метров траншей, сооружено 238 оборонительных точек. На крыше 19-го цеха были установлены две скорострельные зенитные батареи ПВО.

Переход на военные рельсы

Реалии Великой Отечественной показали острую необходимость в продукции для военных нужд. Ленинградский металлический завод, основанный в 1857 году, проектировавший и создававший паровые и гидравлические турбины, котлы и насосы, должен был перестроить производство на выпуск продукции для фронта.

В сжатые сроки рабочие освоили 20 видов новых производств, установили 500 станков, на предприятие перевели 300 рабочих Кировского и Ижорского заводов. Переход на изготовление новой продукции занял 40 дней.

"Осенью 1941 года на Кировском заводе из-за обстрелов и бомбежек фактически было невозможно работать, поэтому производство танков перевели на ЛМЗ. Сюда также перевели часть сотрудников Кировского завода и оборудование. Производство танков — это не специфика ЛМЗ, завод раньше никогда этим не занимался. Но именно здесь стала налаживаться работа по производству и ремонту танков", — рассказывает Алла Шапран.

© Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

Перепрофилирование производства проходило в тяжелейших условиях. Работники Кировского завода, перешедшие на ЛМЗ, передавали свои знания по чертежам и конспектам. Если в самом начале войны на ЛМЗ делали отдельные детали для танков и отправляли их на оказавшийся в трех километрах от линии фронта Кировский завод, то с началом блокады производство танков полностью перевели на ЛМЗ.

Первый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов") ЛМЗ выпустил в ноябре 1941-го, и до 1943 года было собрано около семи десятков этих боевых машин, около 120 танков было отремонтировано на заводе, а 230 — выездными бригадами в условиях боевых действий.

Бригада Булыгиной

В феврале 1942 года с фронта пришли первые эшелоны с обгоревшими танками, и заводчане приступили к их ремонту. Узлы машин собирали в отапливаемых конторках, а в цехах поддерживались жаровни, где люди через каждые 50 минут работы по 10 минут грелись.

Передача отремонтированного танка, 1943 год © Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

Летом 1942 года из ворот ЛМЗ вышел КВ с надписью "Танкистам Ленинградского фронта от женщин Ленинграда". Это был подарок Красной армии от одной из первых женских бригад слесарей-сборщиц по ремонту танков, которую возглавляла 28-летняя Ирина Булыгина, тоже пришедшая на ЛМЗ с Кировского завода. Всего женская бригада собрала девять танков. Как правило, на танк наносили надпись "За Ленинград", а внутри были указаны фамилии сборщиц.

"Контингент женщин на заводе рос, а кадровых работников становилось меньше, так как они теряли силы, многие оставались дома, потому что не могли дойти. Девушки мыли и собирали танки, работали в кузнице, в котельной. Многим было по 16, 18, 19 лет", — отмечает Алла Шапран.

Все для фронта

Кроме танков, завод начал выпускать бронепоезда и бронетранспортеры. В 1941 году были изготовлены первые три бронепоезда — "Красногвардеец", "Сталинец" и "Стойкий". В их состав входили бронированный паровоз с тендером, две артиллерийские платформы, оснащенные танковыми башнями и другим вооружением, два вагона с оборудованными для команды помещениями. В феврале 1942 года в строй вошли бронепоезда "Балтиец" и "Народный мститель". За годы войны завод выпустил восемь бронепоездов, 120 тыс. мин и зенитных снарядов.

Сборка бронетранспортера © Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

В цехе металлоконструкций было изготовлено несколько тысяч колючек-звездочек для прокола покрышек машин. В механосборочном цехе выпускались финские ножи и винтовочные штыки. На заводе наладили отливку корпусов мин и выпуск корпусов снарядов. В короткие сроки было изготовлено 7 тыс. наствольных трубок-глушителей для снайперских винтовок. Уже к концу 1941 года завод выпустил 138 люлек для 76-мм полевых пушек.

В декабре 1942 года завод получил еще одно стратегически важное задание — смонтировать три турбины для Волховской ГЭС. Группа монтажников ЛМЗ из 53 человек вела работу под постоянными обстрелами. Несмотря на это, задача была выполнена, и в сентябре 1942 года блокадный Ленинград получил электроэнергию по кабелю, проложенному по дну Ладожского озера.

На протяжении всей войны монтажники завода вели работы на кораблях "Киров", "Максим Горький", линкорах "Марат", "Октябрьская революция", проводили монтаж на эсминце "Сторожевой".

Елка в детском садике при ЛМЗ

Энергетическая блокада города началась в сентябре 1941 года. Все снабжавшие город гидроэлектростанции были отрезаны от Ленинграда. Наиболее тяжелой ситуация стала к концу января 1942-го: не было света в домах и на улицах, остановились трамваи. Электроэнергия поступала только в цеха, где выпускалось оружие для фронта.

При ЛМЗ работал детский сад, где работники предприятия оставляли своих детей. В начале января 1942 года сотрудники блок-станции нашли возможности обеспечить детсад электроэнергией, чтобы дети могли встретить Новый год у праздничной елки.

Группа воспитанников детского сада при ЛМЗ, 1943 год © Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

"Блокадных детишек было 120. Они переживали самую страшную блокадную зиму. И несмотря на тяжелейший энергетический кризис в городе, на заводе смогли зажечь елку. Детям собрали гостинцы и создали праздник", — говорил Алла Шапран.

От дистрофии умерли медсестра и одна из воспитательниц. У детей было четырехразовое питание, поэтому все 120 малышей выжили.

Артобстрелы

За время блокады завод 89 раз подвергался артобстрелам, 651 раз объявлялась воздушная тревога, на территорию предприятия было сброшено 12 фугасных бомб.

Разрушенный паротурбинный цех №1, 1941 год © Музей Ленинградского Металлического завода, АО “Силовые машины”

"6 апреля 1942 года. Сегодня в 17.15, едва я пришел на станцию и сел за стол, рвануло двойным так близко, как никогда. Полтора часа немец сажал по заводу тяжелые снаряды. Тряслись стены, мигали лампочки. Когда рванет, сразу становится спокойнее. Становится даже весело, как школьнику, убежавшему с урока. А когда подходит к следующему разрыву, начинает давить виски, газетные строчки становятся непонятными — только бы поскорее…" — писал в своих мемуарах "Дневник и память. О пережитом в годы блокады" Георгий Кулагин, который в период войны был главным механиком ЛМЗ.

Борьба с голодом

Заводской стационар был заполнен больными дистрофией. Чтобы пережить голод, работники завода перерабатывали столярный клей, варили трансмиссионные ремни, готовили дуранду (лепешки из подсолнечного жмыха), ели шрот (отходы сои), тюлений жир и технический желатин. Работникам ЛМЗ раздали семена овощей и выделили площади под огород.

Оставшиеся на заводе рабочие трудились по 12–14 часов, часто из последних сил. Однажды во время работы у сварщика Андрея Коршунова пошла горлом кровь. Ему назначили строгий постельный режим. Но на следующий день он снова вышел на смену, так как понимал — заменить его некем. По воспоминаниям рабочих, люди падали замертво по дороге на работу и у станка. Тела относили в медсанчасть на освидетельствование, а потом — в заводской морг, который находился прямо на земле у литейного цеха.

"В первую очередь голодная смерть поражала людей тяжелого физического труда, в большинстве своем сильных и здоровых. Умирали плотники, каменщики, землекопы, такелажники, слесари по железным конструкциям — прежде всего те из них, кто особенно много и напряженно работал. В шестнадцатом цехе выбыли из строя многие строители бронепоездов, которые с августа работали от света до света без отдыха. Быстрее, как правило, умирали рабочие низкооплачиваемых категорий: они и до войны питались неважно и привыкли к весомой, объемной пище", — писал Георгий Кулагин.

С сентября 1941 по январь 1944 года из 6,5 тыс. рабочих от голода, холода, снарядов и бомб погиб 3 021 человек.

После войны завод больше никогда не производил танки, но эта страница навсегда осталась в его истории.

В 1944 году у стены паротурбинного цеха установили мемориальную стелу, выполненную по проекту ленинградского архитектора Александра Гегелло, в память о тружениках Ленинградского металлического завода, погибших в блокадном городе от голода и артобстрелов. В 1965 году перед белым мрамором с фамилиями погибших работников завода был зажжен Вечный огонь.

Сейчас ЛМЗ (входит в состав АО "Силовые машины") — крупнейший в стране производитель генерирующего энергетического оборудования, а его продукция известна по всему миру.

Майя Бондарь