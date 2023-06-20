В Бурятии открыли летнюю любительскую ловлю байкальского омуля

При этом промышленный лов байкальского омуля все еще под запретом

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /ТАСС/. Летняя любительская рыбалка на омуля открыта на Байкале. В поселке Усть-Баргузин в Бурятии состоялся праздник по этому поводу, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Порыбачить на лодках в Усть-Баргузине вышли более 50 человек. В этом году любительский лов омуля разрешен в четырех рыбопромысловых районах Байкала: Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском районе в Иркутской области. В каждом районе определены участки и различные сроки в зависимости от подходов омуля к этим местам", - сообщили в пресс-службе.

Промышленный лов байкальского омуля все еще под запретом.

Основные правила любительской ловли омуля - это рыбалка с 05:00 до 22:00 по местному времени и на определенных участках Байкала, в сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля. При себе рыбак может иметь не более 10 крючков. Пойманный омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно в воду.

Популяция омуля

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение было сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства.

"В прошлом году были поданы документы на разрешение изменения правил рыболовства в Байкало-Ангарском бассейне. В течение всего года велась большая работа", - отметил зампред правительства Бурятии Галсан Дареев. Он подчеркнул, что разрешение летнего любительского лова имеет важное значение для жителей прибрежных районов республики, для которых лов омуля - это образ жизни и один из источников пищи и дохода.

Решение о возобновлении любительского лова стало возможном в том числе из-за тенденции увеличения биомассы популяции эндемика в последние годы. Если в 2017 году биомасса омуля составляла 6,8 тыс. тонн, то в 2022 году она составила 8,8 тыс. тонн. Это позволило снять часть ограничений и открыть летнюю любительскую рыбалку.

"Многолетняя добросовестная и, порой, самоотверженная работа байкальского филиала Главрыбвода и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства по изучению, восполнению запасов омуля и по охране позволила снять ограничения на любительский вылов, - отметил Дареев. - Главрыбводом за последние годы было выпущено почти 3 млрд личинок байкальского омуля".

Ежегодно в мероприятиях по сохранению и охране байкальского омуля, в том числе в период нереста, участвуют около 600 сотрудников правоохранительных органов, ученые.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.