Около 200 подростков из РФ и Белоруссии собрались на Кургане Дружбы под Псковом

В составе международных отрядов находятся ребята вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также работниками архивов

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 200 школьников из Псковской области и из Белоруссии собрались в международном лагере "Курган Дружбы" в Себежском районе. Под руководством поисковиков и реконструкторов ребята будут учиться создавать и проводить культурно-просветительские акции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Международный лагерь "Курган Дружбы" стартует в Псковской области 20 июня. Около 200 детей из Псковской области и Республики Беларусь собрались вместе, чтобы принять участие в образовательных и культурно-патриотических мероприятиях. Основное событие - встреча на Кургане Дружбы в Себежском районе", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в составе международных отрядов находятся ребята вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также работниками архивов. Они подготовят культурно-просветительские площадки, которые будут представлены на Кургане Дружбы 2 июля.

"Концепция праздника изменилась. Теперь в память о дружбе и воинском братстве партизан и участников войны на месте слияния границ государств в первую очередь соберутся их потомки. В их зоне ответственности и концертная программа праздника. И все это помимо основных образовательных мероприятий, предусмотренных сменой лагеря. Ребята также присоединятся к Всероссийской акции "Минута молчания", которая пройдет 22 июня", - говорится в сообщении.

О Кургане дружбы

Курган дружбы - памятник героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск. Он располагается на границе трех государств и представляет собой искусственно созданный холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений или гибели бойцов и партизан Красной армии. К наивысшей точке холма ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением аллей с трех сторон. С российской стороны наверх ведет кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.