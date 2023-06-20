В Великом Новгороде покажут фильм на жестовом языке "По следам Александра Невского"

Идея создать кино на русском жестовом языке была поддержана Президентским фондом культурных инициатив

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Фильм на жестовом языке "По следам Александра Невского" представят в Новгородском музее-заповеднике. Рассказ о Невском ведется на фоне исторических событий середины XIII века, происходивших на бескрайних пространствах от Рима до Каракорума, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Работа над фильмом продолжалась более полутора лет. Команда проекта провела в дороге более 30 съемочных дней. Съемки проходили в России, Монголии и в Италии. Поиски следов прославленного князя привели кинематографистов в Великий Новгород, Псков, Копорье, Владимир, Переславль, Москву, Улан-Удэ, Улан-Батор, Каракорум, Рим, Ватикан, Маджону, Фабриано и Ассизи. <...> Команда фильма ушла от традиционного понимания роли голоса в фильме и сделала выбор в пользу слабослышащих актеров озвучки", - пояснили в пресс-службе.

В Великом Новгороде история рассказывает о детстве и взрослении будущего полководца. Отсюда и место съемок - Детский музейный центр, где главный герой экспозиции - мальчик Онфим - ровесник главного героя сюжета.

Идея создать кино на русском жестовом языке, объединив в съемочной группе глухих и слышащих людей, возникла летом 2021 года и была поддержана Президентским фондом культурных инициатив. Еще недавно в России не было глухих гидов. Теперь они трудятся не только в музеях, но и с киноэкранов приглашают зрителей на экскурсию в прошлое.

В основе фильма - летописная житийная повесть о святом князе Александре Ярославиче Невском и документальные свидетельства его современников. Вместе с ведущими зрители побывают в древних русских городах. Доберутся до берегов Орхона в Монголии и впервые окажутся в знаменитых архивах Ватикана.

"Создатели надеются, что фильм поможет изменить традиционное представление о так называемой инклюзивной культуре", - добавили в пресс-службе музея, уточнив, что показ фильма состоится 22 июня.