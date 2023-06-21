Новый кампус Новосибирского госуниверситета примет первых студентов в 2024 году

В первом полугодии введут в эксплуатацию новый учебный корпус Специализированного учебно-научного центра, досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Строящийся кампус Новосибирского государственного университета (НГУ), одного из ведущих вузов в стране, начнет принимать студентов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Кампус мирового уровня в Новосибирске примет первых студентов в 2024 году", - говорится в сообщении. В пресс-службе НГУ ТАСС рассказали, что строительство кампуса ведется с опережением графика.

В начале года правительством РФ срок ввода кампуса перенесли с 2024 года на 2025 год.

Стройплощадку будущего студенческого городка в ходе рабочего визита в Новосибирск посетил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Как уточнили в пресс-службе министерства, первая очередь строительства кампуса завершится в январе 2024 года, а уже в первом полугодии введут в эксплуатацию новый учебный корпус Специализированного учебно-научного центра, досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

Летом 2021 года Минобрнауки, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусов мирового уровня, готовых к началу реализации в 2021 году. Среди них новый кампус Новосибирского госуниверситета. Строительство нового кампуса НГУ началось в конце 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 11 млрд рублей.

Первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов - учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана.