На Кубани планируют создать реестр для сохранения этнокультурного достояния

В список, в частности, войдут устное творчество, традиции, обряды и обычаи

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Реестр для сохранения культурной самобытности народностей и этнических общностей создадут в Краснодарском крае, это позволит популяризировать их творчество и обычаи, которые, в том числе, представляют интерес для туристов. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания региона в среду.

"Создаются правовые и организационные основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей Краснодарского края и сохранения их этнокультурного и языкового многообразия с учетом гарантий, установленных Конституцией Российской Федерации. Объекты нематериального этнокультурного достояния, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Краснодарского края, подлежат внесению в региональный реестр с целью их учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации", - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, опубликованном на официальном сайте по итогам сессии.

К объектам нематериального этнокультурного наследия будут относить устное творчество, традиции народов и этнических общностей, проживающих на территории региона, обряды, обычаи, различные формы народной культуры, вокальное, инструментальное и хореографическое творчество.

"Мы живем в мире, который, хотим мы того, или нет, стремительно глобализируется. Тем важнее сегодня для всех наций и народностей сохранить свою уникальную самобытность, все то, что передали им многочисленные поколения предков. Краснодарский край - многонациональный субъект, в нем взаимообмен разных культур служит задаче поддержания межнационального мира и согласия. Каждая из них по-своему уникальна и интересна для соседей. Мы видим, с каким интересом гости края, находясь у нас на отдыхе, знакомятся с обычаями, кухней и образом жизни различных народов, населяющих Краснодарский край", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.