Скорый пригородный поезд свяжет моногород Бакал с Челябинском с 1 июля

Во время поездки у пассажиров будет возможность зарядить гаджеты

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области приняло решение с 1 июля назначить на Южно-Уральской железной дороге пригородный поезд сообщением Челябинск - Бакал, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

"Ранее на участке Златоуст - Бакал пригородное железнодорожное сообщение не осуществлялось. Запуск новых поездов даст возможность жителям населенных пунктов, расположенных между Златоустом и Бакалом, а это Сатка, Бердяуш и другие, совершать беспересадочные поездки до Челябинска на комфортных пригородных поездах и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

На рейсах ежедневно будет курсировать современный подвижной состав ЭП2Д. Поезд будет делать остановки на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.

По данным пресс-службы, вагоны электропоезда оборудовали эргономичными сиденьями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах создали условия для проезда людей с ограниченными возможностями. Кроме того, головные вагоны оснастили экологически чистыми туалетными комплексами для маломобильных и других пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Бакал - моногород с населением порядка 19 тыс. человек, расположенный в Саткинском районе Челябинской области. Бакальское рудоуправление является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. Основная продукция - железорудное сырье, которое используется в черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта, а также в выплавке стали.