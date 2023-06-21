В Калуге открыли после реконструкции движение на Северном въезде

На проведение работ выделяли около 800 млн рублей

КАЛУГА, 21 июня. /ТАСС/. В Калуге в среду открыли после завершения реконструкции четырехполосное движение на Северном въезде, сообщил в Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов.

"С сегодняшнего дня движение по основному ходу на Северном въезде открыто. Переходим на постоянную схему движения транспорта. Обращайте внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров", - написал он.

В ходе реконструкции Северного въезда в Калугу, начавшейся в апреле 2022 года, увеличили число полос до четырех для движения транспорта. Проект также включает установку освещения, строительство тротуаров. Ранее движение на Северном въезде в город было затруднено из-за того, что было только две полосы. На реконструкцию было выделено около 800 млн рублей.

Как уточнил 6 июня после выездного совещания глава региона Владислав Шапша, разворотное кольцо будет окончательно сделано к концу лета.