Спать в сапогах, дышать через бороды и спасать людей. Пожарной охране Петербурга 220 лет

С момента основания Петербурга каждый его житель был обязан тушить пожар в случае его возникновения. В 1803 году людей освободили от этой повинности, организовав первую профессиональную пожарную службу. Рассказываем, почему первых спасателей обязали носить бороду, как они научились запрягать лошадей "автоматически", как в блокаду пожарные с помощью топоров потушили загоревшийся Гостиный двор и как работают спасатели сейчас

Топорники, трубники, лазальщики

С самого основания Петербург страдал от пожаров. Огонь уничтожал дома и крупные постройки молодой столицы. Уже в первые десятилетия существования города произошли пожары, получившие общегородскую известность. Пожарные летописи рассказывают, что в 1710 году за одну ночь сгорел Гостиный двор на Троицкой площади, в 1723 году случился большой пожар на Васильевском острове, в 1736 и 1737 годах два раза подряд выгорала центральная часть Петербурга между Невой и Мойкой. "Пожарная повинность" в то время была возложена на всех обывателей без исключения, даже на духовенство. В тушении самых первых пожаров принимал участие даже сам Петр I. И лишь в XIX веке в городе появилась профессиональная пожарная охрана.

Тренировки пожарной команды по прыжкам с высоты, середина XIX века © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Первый профессиональный пожарный отряд на берегах Невы был создан 24 июня 1803 года, когда император Александр I подписал Именной высочайший указ о создании особой команды пожарных служителей. Сперва штат насчитывал 614 человек в 11 частях, которые организовывали при полицейских управлениях. По роду служебных обязанностей пожарные подразделялись на топорников, трубников, лазальщиков, водоснабжателей, охранителей, рассказала директор Музея пожарной охраны Санкт-Петербурга Нина Скорынина.

Прежде чем приступить к работе, кандидаты проходили тщательное медицинское обследование. Предпочтение отдавалось людям преимущественно ремесленных профессий: плотникам, кровельщикам, печникам, трубочистам, кузнецам. Годные к службе зачислялись в пожарную команду, в течение первых трех месяцев проходили обучение. Срок службы тогда составлял 25 лет, как и в армии. Образ жизни практически не отличался от солдатского: пожарные жили при части на казарменном положении. Каждый обязан был придерживаться правил совместного проживания, строго регламентированных в документах того времени.

Казарма пожарной части в Санкт-Петербурге, конец XIX века © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожарные круглосуточно находились на службе, не исключая ни одного дня в году. Даже ночью им не разрешалось снимать сапоги, чтобы ни на секунду не задерживать выезд на пожар. И лишь в 1898 году пожарным, находящимся в резерве, официально было разрешено снимать обувь на ночь.

Первоначально в Петербургскую пожарную команду вошли 11 частей: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Адмиралтейские, Московская, Каретная, Литейная, Рождественская, Васильевская, Петербургская и Выборгская. Некоторые из них сохранились до наших дней, хоть и были частично реконструированы. Например, 3-я Адмиралтейская — Спасская ныне является 2-й пожарной частью на Садовой, 58/26, Петербургская — теперь 10-я Пожарная часть на Большом проспекте Петроградской стороны, 11/2, Васильевская — на Большом проспекте Васильевского острова, 73. Именно в части на Васильевском острове в 1957 году был создан первый в России Музей пожарной охраны.

Выезд Васильевской пожарной части, конец XIX века © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Раньше выезд на пожар был ярким, все сбегались посмотреть на пожарный обоз. Обученные лошади сами продевали головы в хомуты, которые при небольшом усилии снимались с пружинного крючка, это было своего рода первое "автоматическое" действие. Пожарные вскакивали в повозки на строго определенные места, на ходу надевая боевую одежду, и под тревожный звук сигнальной трубы пожарный обоз во главе с верховым мчался по улицам.

"Образ пожарных не менялся на протяжении столетий. Это были грубая брезентовая куртка, брезентовые шаровары. Еще отличительной чертой пожарных всегда была густая борода. Дело в том, что в Петербурге первые 100 лет — нам это очень сложно представить — не было вообще никаких приспособлений для защиты органов дыхания, не существовало ничего. Чтобы руки были свободны, они брали собственную бороду, мочили в воде, сжимали в зубах и таким образом дышали через мокрую бороду. Чем гуще, длиннее была борода, тем больше ему повезло, тем лучше он был защищен", — объяснила Скорынина.

Пожарный в дымовой маске, начало ХХ века © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

По ее словам, такая ситуация продолжалась до начала ХХ века, пока не появилось самое первое средство для защиты органов дыхания — аппарат (или маска) Кенига, предшественник современных систем газодымозащиты. Аппарат представлял собой металлический шлем с двумя гофрированными шлангами, который пожарный прикреплял к костюму ремнями. Один из шлангов соединялся с ручными мехами, нагнетающими воздух таким образом, что в шлеме можно было дышать. По этой же трубке осуществлялись переговоры с пожарным у мехов, при этом длина шланга могла достигать 50 м. Второй шланг был соединен с запорным краном, прикрепленным к поясу пожарного и далее к напорному рукаву. Вода, поступавшая через кран в ороситель, обливала пожарного сверху подобно душу, что позволяло подойти ближе к очагу возгорания. Этот же рукав обеспечивал водой и брандспойт пожарного. Шлем был оборудован очками из жаропрочного стекла и клапаном для выпускания выдыхаемого воздуха.

У современных огнеборцев, как отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Игорь Улубиков, есть дыхательные аппараты как на сжатом воздухе, так и на сжатом кислороде. У последних более длительное время защитного действия: если у воздушного это час или два, то у кислородного аппарата — четыре часа.

Военные годы

Одним из самых трудных испытаний для ленинградских пожарных стала работа в военные годы. Тогда пожарная охрана Ленинграда была военизирована и сведена в отряды соответственно административному делению города, являясь одной из служб Местной противовоздушной обороны (МПВО). В те годы под артиллерийским и минометным огнем, неся страшные потери, пожарные не только ни разу не покинули боевые посты, но и смогли разработать новые способы борьбы с огнем.

В начале войны самый крупный пожар произошел на Бадаевских продовольственных складах. Они мгновенно превратились в пылающий костер, который тушили бойцы пожарной охраны под непрерывным обстрелом нацистов. Огонь уничтожил 3 тыс. т муки и 2,5 тыс. т сахара.

В блокадные зимы стояли сильные морозы. Городская система водопровода и канализации, мелкие реки, каналы промерзали. Налеты на город и обстрелы не прекращались, пожары возникали часто, а тушить их без воды было невозможно.

В январе 1942 года огонь охватил Гостиный двор. Это был один из сотен пожаров, которые тушили без воды. От попадания крупнокалиберной бомбы загорелась вся Невская линия. Пожарные знали, что гидранты замерзли, водопровод не работает. Голодные и обессиленные огнеборцы отправились к ближайшему открытому водоему — каналу Грибоедова. С помощью обычных топоров и ломов они пробили очень толстый слой льда, дошли практически до дна и выяснили, что воды нет. Глубина канала Грибоедова в районе Невского проспекта — 2,5 м.

"Тогда пожарные вручную, с помощью топоров и ломов, стали разбирать хорошо нам известные стены Гостиного двора. Другие засыпали стены снегом, закидывали льдом. <…> Сложно представить себе, как можно с помощью обычного пожарного топорика разобрать стену Гостиного двора. Пожар начался в 3 часа ночи, потушен полностью к 9 часам утра в условиях абсолютного отсутствия воды. В ту ночь было минус 33 градуса", — рассказала директор музея.

В течение 1942 года из пожарных частей убитыми, ранеными, пропавшими без вести, погибшими при обрушении зданий выбыло 1 099 человек. Из них больше всего — 736 человек — умерли от голода. Всего же за годы войны, защищая город от врага, отдали свои жизни более 2 тыс. пожарных — две трети тогдашнего личного состава.

В июле 1942 года советское правительство высоко оценило мужество, самоотверженность и героизм ленинградских пожарных. Первыми в стране среди пожарных команд других городов они получили самую высокую награду — орден Ленина.

Страшные пожары ХХ–XXI веков

Один из самых серьезных пожаров ХХ века начался около 8 часов утра 23 февраля 1991 года в гостинице "Ленинград". Огонь вспыхнул на седьмом этаже в двухместном номере 773, где проживали работники шведского телевидения. Пожар обнаружил проезжавший по набережной водитель такси по отблескам пламени в окне.

Учитывая характеристику объекта, на пожар были одновременно высланы 19 боевых расчетов и три автомеханические лестницы. Первые подразделения прибыли к месту вызова в течение пяти минут. К этому моменту из окна номера уже выбивался огонь и шел густой черный дым. Пламя моментально охватило коридор и стало распространяться на вышерасположенные этажи.

Пожар в гостинице "Ленинград", 23 февраля 1991 года © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В результате полностью выгорел седьмой этаж, одна треть восьмого и часть жилых номеров девятого этажей на общей площади 3 990 кв. м. Частично обрушились межэтажные перекрытия и внутренние перегородки. Были эвакуированы 253 человека, 36 из них пожарные вынесли на руках.

Благодарность всем, кто участвовал в спасении людей во время пожара в гостинице "Ленинград", выразила тогда французская актриса Марина Влади. Она также оказалась 23 февраля среди огня и была эвакуирована с седьмого этажа по лестнице, поднятой к окну ее номера.

При ЧП погибли девять пожарных, семь человек обслуживающего персонала и постояльцев гостиницы. С тех пор в петербургском гарнизоне пожарной охраны этот день принято считать днем памяти всех огнеборцев, погибших при исполнении служебного долга.

Один из сложнейших пожаров в XXI веке произошел 12 апреля 2021 года в производственно-складском здании, принадлежащем АО "Невская мануфактура". Общая площадь пожара составила 10 тыс. кв. м, обрушение кровли и межэтажных перекрытий — на площади 1,5 тыс. кв. м. Для тушения пожара было создано 19 боевых участков, всего к ликвидации пожара привлекались 358 человек личного состава и 73 единицы техники. Задействовалась авиация МЧС России и Министерства обороны, которая сбросила за 49 вылетов более 240 т воды.

Пожар в здании АО "Невская мануфактура", 12 апреля 2021 года © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Работу пожарно-спасательных подразделений осложняла погода. Из-за сильного ветра, постоянно меняющего направление, огонь перекинулся на стоящий рядом хостел, 50 постояльцев были эвакуированы. Спустя почти десять часов пожар был локализован, в полностью ликвидирован только спустя пять дней.

"Он [пожар] до сих пор, думаю, у многих из нас еще в стадии осознания. Это, наверное, один из тех пожаров, когда невозможно было все досконально просчитать. Несмотря на то что все мы все время учимся, и в училищах, и в университетах, и в дальнейшей своей деятельности, мы пытаемся просчитать пожар, спрогнозировать его как-то, но все равно огонь — это такая стихия, которую далеко не всегда можно предугадать. По словам старожилов гарнизона, пожаров таких масштабов они не помнят. Я тоже подобного не видел ранее", — рассказал Игорь Улубиков, отметив, что тот пожар затронул не только каждого из спасателей, но и в целом весь город: приходили простые люди, добровольцы, которые очень хотели хоть чем-то помочь, понимая весь масштаб и сложность происходящего.

Как работают пожарные сейчас

Сотрудники пожарно-спасательных частей не только работают на пожарах, но и ликвидируют угрозу взрыва бензобака после ДТП, вырезают отверстия в искореженных автомобилях, чтобы извлечь пострадавших, и многое другое. Им также необходимо владеть основами психологии, ведь нужно уметь абстрагироваться, не поддаваться панике, действовать четко, своевременно и не терять ни секунды. Помощник начальника караула 18-й пожарно-спасательной части Петербурга Михаил Клочков рассказал, что однажды поймал девушку, которая в ходе несчастного случая уже сорвалась вниз с карниза многоэтажки. Так как она была миниатюрной, крепкому Михаилу удалось поднять ее обратно, удержавшись на карнизе.

"В основном запоминаются курьезы. А крики о помощи — я стараюсь все это из головы выбрасывать, иначе потом ночью-то как спать? Если у тебя слабая психика, при криках о помощи ты начнешь делать не то, что нужно, метаться. А это время", — констатировал помначальника караула.

Помощник начальника караула 18-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Михаил Клочков © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Наряду с рационализмом и умением мыслить хладнокровно пожарные, как говорит Михаил Клочков, соблюдают традиции. Например, нельзя желать спокойной ночи или хороших суток.

"Я не прощаюсь, когда я на смене, со мной нельзя прощаться, потому что можно попрощаться и на всю жизнь. Приметы работают. Я постираю боевку (боевая одежда пожарного, состоящая из куртки и брюк или полукомбинезона — прим. ТАСС), допустим, значит, в эту смену будем тушить, причем хорошо тушить", — сказал пожарный.

Как стать пожарным

Михаил Клочков рассказал, что студенты приходят к нему в часть на стажировку часто. В это время молодым людям особенно важно показать специфику работы, чтобы они поняли, готовы ли в будущем заниматься столь трудным делом. По его словам, нелегко приходится не только рядовым спасателям, но и начальникам, так как на их плечи ложится ответственность за весь личный состав, который нужно вести вперед.

"Когда приходят ко мне сюда на практику, на стажировку, я спрашиваю: "Оно вам надо? Подумайте 20 раз. Нет здесь никакой романтики". Это грязная, тяжелая работа. Романтика — когда едешь туда, девчонки смотрят. Обратно — уже весь закопченный. Вот и вся романтика: пара минут до, пара минут после. Все остальное — это тяжелый труд. Но работа — интереснейшая", — сказал спасатель.

Игорь Улубиков, в свою очередь, подчеркнул, что пожарные, спасатели рискуют жизнью ради других людей не из-за материальных благ, а потому что так ведет сердце. Обычно это те люди, которые выбирают профессию по зову души, — дело надо любить открыто, бескорыстно, отдаваться ему.

"Те, кто хочет связать свою жизнь с пожарно-спасательным делом, помните: это благородное, непростое дело, отчасти романтичное, отчасти героическое. Но в первую очередь оно должно быть призванием, это надо понять — готов ли ты жертвовать собой, всем, что с тобой связано, ради других людей. Надо идти и себя пробовать. Можно стать инспектором, спасателем, альпинистом, водолазом, водителем — спектр большой, возможностей много. Главное — не бояться", — уверен Улубиков.

Ольга Костромина