23 июня, 13:52

В больницы Башкирии поступили 56 автомобилей для транспортировки маломобильных пациентов

Машины закуплены по нацпроекту "Здравоохранение"

УФА, 23 июня. /ТАСС/. Больницы Башкирии получили 56 автомобилей Lada Niva Travel для транспортировки маломобильных пациентов и оказания выездной медпомощи. Они закуплены по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров передал лечебным учреждениям республики ключи от 56 новых легковых автомобилей для транспортировки маломобильных пациентов и оказания выездной медпомощи. Новую технику отечественного производства Lada Niva Travel закупили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ее реализуют в рамках национального проекта "Здравоохранение", - сказано в сообщении.

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи в труднодоступной местности и при сложных дорожных условиях. Они оборудованы бортовым компьютером для контроля за погодой и спутниковой навигацией. 

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РоссияБашкортостан
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