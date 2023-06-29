В Свердловской области укомплектованность медицинскими кадрами составляет 90%

При этом необходимо проработать вопрос кадрового обеспечения в северных территориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Больницы Свердловской области укомплектованы врачами на 90%, средним медицинским персоналом на 93%. При этом необходимо проработать вопрос кадрового обеспечения в северных территориях, сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на данные регионального Минздрава.

"На сегодняшний день укомплектованность врачами больниц Свердловской области составляет 90%, а средним медицинским персоналом - 93%, что превышает общероссийские показатели. При этом работу необходимо продолжить, в частности, особого внимания с точки зрения кадрового обеспечения требуют медучреждения на севере и северо-востоке [региона]", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что для привлечения медицинских кадров в северных территориях власти Свердловской области намерены ввести коэффициент, повышающий зарплату медработников. Также планируется проанализировать возможность строительства жилья на севере и северо-востоке региона. Это связано с тем, что наблюдается недостаток жилфонда, и медики не всегда могут использовать полученные в качестве меры поддержки сертификаты. Вопросы планируется проработать до 2024 года.

Отмечается, что в дальнейшем ожидается прирост кадров, в частности, в 2023 году целевое обучение завершает 471 врач, в 2024 - 589 человек, в 2025 - 657 специалистов.

В Свердловской области в 2023 году разработана комплексная программа по обеспечению медицинских организаций Среднего Урала квалифицированными кадрами. Программа рассчитана на срок до 2025 года, ее цель - привлечение в здравоохранение более 4 тыс. специалистов, из них свыше 1,5 тыс. врачей и почти 2,5 тыс. средних медицинских работников, добавили в департаменте.