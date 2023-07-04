На Бажовском фестивале в 2024 году сделают отдельную сцену для профессиональных артистов

На текущий момент на фестивале работают только четыре сцены, где выступают в основном самодеятельные коллективы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в 2024 году проведут в 30-й раз в июне близ села Демарино Челябинской области. Для профессиональных исполнителей впервые будет организована отдельная сцена, на которой гостевые коллективы будут выступать весь день, сообщила на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС директор центра народного творчества Челябинской области Оксана Громова.

"К фестивалю наблюдается очень большой интерес. Юбилейный 30-й фестиваль запланирован на июнь. Мы хотим сформировать пятую сцену (гостевую), где с утра до вечера будут выступать профессиональные гостевые коллективы", - сказала директор.

В пресс-службе Министерства культуры Челябинской области пояснили ТАСС, что на текущий момент на фестивале работают только четыре сцены, где выступают в основном самодеятельные коллективы.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов во время пресс-конференции сообщил, что если журналисты из регионов Уральского федерального округа проинформируют людей о проведении фестиваля, сами на него приедут, то рекорд посещаемости нынешнего года (порядка 60 тыс. зрителей) будет превзойден.

29-й Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Челябинской области с 30 июня по 2 июля. В нем приняли участие более 800 мастеров народных промыслов и 400 творческих коллективов. Фестиваль проходит с 1993 года. Он назван именем известного уральского писателя Павла Бажова, собирателя фольклорных сказаний Урала и автора множества сказов. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры Челябинской области.